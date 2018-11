Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionários recebem por casamentos não celebrados

Trabalhadores do Instituto dos Registos e do Notariado ganham emolumentos por atos não realizados.

Por Bernardo Esteves | 08:55

Há funcionários do Instituto dos Registos e do Notariado que são pagos pela celebração de casamentos que nunca realizaram.



Na origem desta situação está uma lei de 1979 que prevê o pagamento de casamentos e outros atos do registo civil como "emolumentos pessoais" que integram a remuneração mensal.



Segundo noticia o ‘Jornal de Negócios’, em causa estão funcionários que se encontram em regime de mobilidade nos registos centrais situados em Lisboa, e que recebem estes emolumentos por casamentos que não realizaram nas regiões das conservatórias às quais estavam inicialmente vinculados.



O IRN garante que esta situação será corrigida, uma vez que está em curso uma "revisão do estatuto remuneratório, perspetivando-se que o direito à perceção de emolumentos pessoais seja objeto de substancial alteração".



No entanto, o IRN não revela quantos funcionários beneficiam atualmente desta situação em que recebem por atos não realizados.



Segundo o IRN, a legislação em vigor prevê que os funcionários em destacamento ou comissão de serviço "conservam os direitos inerentes ao quadro de origem como se nele exercessem funções".



O IRN revela que "alguns dos normativos vigentes nesta matéria remontam aos anos de 1979/80" e as alterações feitas não acompanharam a evolução deste setor.