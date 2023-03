Funcionários revelam maus-tratos e falta de higiene a idosos em lar da Lourinhã

Funcionários do lar de idosos Delicado Raminho, no Vimeiro, Lourinhã, revelaram ontem que os utentes são vítimas de negligência na higiene e alimentação. “Há uma máquina de café muito antiga e as borras são usadas para fazer leite com café para os utentes”, conta uma trabalhadora do lar, à SIC. “As mesmas lâminas são usadas para barbear” várias pessoas e as “feridas na pele revelam pensos por mudar ou tratamentos por fazer”, revelaram os funcionários.









Entretanto, a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, assumiu a gravidade da situação e ordenou este domingo uma inspeção imediata por parte da Segurança Social.