"Funções vitais estão a falhar": Vaticano fala sobre estado de saúde de Bento XVI

O estado de saúde do Papa emérito é grave, mas estável, revelaram esta quinta-feira fontes do Vaticano. "A saúde dele piorou há três dias. As funções vitais falham, inclusive o coração", especificaram as mesmas fontes. Bento XVI passou a noite de ontem sob vigilância permanente dos médicos, estando afastada, para já, a hospitalização, uma vez que a sua residência, o Convento Mater Ecclesiae, nos jardins do Vaticano, dispõe de todo o equipamento médico necessário.Apesar da sua débil condição física, Bento XVI está "consciente". "O Papa emérito conseguiu repousar bem durante a noite passada [quinta-feira], está absolutamente consciente e lúcido", esclareceu a Santa Sé, sem contudo avançar com mais pormenores.Foi na quarta-feira que o Papa Francisco preparou os católicos para o pior cenário, pedindo aos fiéis para rezarem pelo Papa emérito, de 95 anos, "até ao fim". Um pedido renovado ontem pelo Santo Padre e que teve eco imediato nas igrejas católicas de todo o Mundo.Bento XVI foi Papa de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, quando renunciou ao cargo. Facto inédito nos últimos 600 anos da Igreja. Visitou Portugal em maio de 2010, por altura das comemorações do 10º aniversário da beatificação de Francisco e Jacinta Marto, os irmãos videntes de Fátima.