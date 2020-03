Fundação de Serralves suspende programação e encerra ao público devido ao coronavírus

A Fundação de Serralves, no Porto, anunciou esta quinta-feira a suspensão da sua programação e o encerramento ao público, até 03 de abril, devido à pandemia de Covid-19.

"A Fundação de Serralves comunica que, atendendo à situação de saúde pública vivida, suspende a sua programação e encerra ao público, até 3 de abril, a Biblioteca, a Casa, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira, o Museu e o Parque de Serralves", refere, em comunicado.

As exposições de Olafur Eliasson, Lourdes Castro e Diane Birnbaum, o ciclo dedicado ao artista multidisciplinar norte-americano Arthur Jafa, Leão de Ouro da Bienal de Veneza 2019, a decorrer nas Galerias do Museu e na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, estão entre as iniciativas suspensas até ao início de abril, assim como atividades dedicadas a datas específicas, neste período, como o Dia Mundial da Água e as férias escolares.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos. Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.