Fundação em Leiria fecha creche, pré-escolar e ATL após funcionários testarem positivo à Covid-19

A Fundação Santa Margarida do Arrabal, no concelho de Leiria, fechou a creche, o pré-escolar e as atividades de tempos livres (ATL), frequentadas por um total de 195 crianças, na sequência de várias funcionárias terem testado positivo à covid-19.

Segundo o tesoureiro daquela instituição particular da solidariedade social (IPSS), Lúcio Crespo, dos 35 funcionários, "11 testaram positivo", sendo que "a maioria está assintomática" e "ninguém está hospitalizado".

A fundação tem 48 crianças na valência de creche, 70 no pré-escolar e 77 no ATL.

Lúcio Crespo esclareceu que "a creche e o pré-escolar encerraram por indicação da Autoridade de Saúde", enquanto o ATL foi por iniciativa da Fundação Santa Margarida do Arrabal, tendo sido o fecho comunicado a todos os pais.

"Como houve contactos entre funcionários, os restantes ficaram em isolamento e não tínhamos condições para manter aberto o ATL", adiantou, referindo que a reabertura das instalações está prevista para dia 02 de fevereiro, depois de uma desinfeção.

O dirigente esclareceu que a situação foi detetada na sexta-feira e garantiu que a instituição "fez tudo o que era necessário e mais correto para salvaguardar as pessoas".

"Hoje, não temos conhecimento de qualquer caso positivo entre as crianças", declarou ainda Lúcio Crespo.

Segundo o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, divulgado às 00:04 de hoje, o concelho de Leiria regista, desde o início da pandemia, em março do ano passado, 3.836 casos positivos do novo coronavírus, mantendo-se 853 ativos.

No mesmo período, recuperaram da doença 2.908 pessoas, havendo ainda 75 óbitos.