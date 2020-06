Fundador da IURD diz que foi infetado com coronavírus mas recuperou após tomar hidroxicloroquina

O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), anunciou esta sexta-feira que foi infetado pelo novo coronavírus, mas recuperou "completamente" após ter tomado hidroxicloroquina.

A informação foi veiculada pelo portal de notícias R7, que é controlado pelo líder religioso.

Edir Macedo, 75 anos, foi internado no hospital Moriah, em São Paulo, no dia 08 de junho, fez tratamento com hidroxicloroquina e "está completamente recuperado da doença", indica a notícia publicada pelo R7, que adiantou que o bispo da IURD recebeu alta hoje.