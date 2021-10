Quinze famílias residentes na Urbanização do Casal dos Gagos, em Alpiarça, foram notificadas para sair de suas casas e não têm para onde ir. Todas têm contratos de arrendamento habitacional com a Norfin, sociedade que gere dois fundos imobiliários da Banca, que tem vindo a colocar mais de 4000 casas no mercado, desde 2020, e que gere atualmente cerca de 1400 milhões de euros de ativos imobiliários