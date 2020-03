Funeral de 9 de março foi foco de contágio de coronavírus em Barcelos

As cerimónias fúnebres de uma mulher, nos dias 8 (velório) e 9 de março, em Galegos Santa Maria, Barcelos, podem ter sido foco de contágio da Covid-19 pela presença de um homem que já estava infetado sem o saber.

"Da investigação efetuada, tudo indica que estes casos [confirmados] resultaram da exposição a pelo menos uma pessoa que esteve na mesma cerimónia, com sintomas de Covid-19, mas que só teve a confirmação mais tarde", lê-se num alerta do Agrupamento de Centros de Saúde e que foi partilhado pela própria paróquia. "Assim, alertamos todos os que estiveram presentes [cerca de 300 pessoas] para estarem atentos", sublinha. Na altura, não estavam em vigor as novas regras de proibição de aglomerações em funerais.