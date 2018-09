Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furacão Helene deverá afetar todas as ilhas dos Açores

Fenómeno deverá chegar este sábados ao arquipélago.

07:40

O furacão Helene estava às 21h00 locais de quarta-feira (mais uma hora em Lisboa) a 2.050 quilómetros do arquipélago, onde deve chegar no sábado, sendo esperado que os efeitos se sintam em todas as ilhas, em especial no grupo ocidental.



"O furacão está a deslocar-se para norte a 20 quilómetros por hora, prevendo-se que diminua de intensidade durante a quinta-feira, passando a classificar-se como tempestade tropical. De acordo com a previsão, é provável que as ilhas do grupo ocidental [Flores e Corvo] comecem a sentir os efeitos desta tempestade, a partir da tarde de sábado", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado esta quarta-feiradivulgado.



Segundo o comunicado, prevê-se, a partir da tarde de sábado, "vento muito forte do quadrante sul com rajadas até 120 quilómetros por hora, chuva forte e ondas do quadrante sul entre 6 a 8 metros de altura" nas Flores e no Corvo.



"Nas restantes ilhas do arquipélago também se prevê um agravamento do estado do tempo, devido à passagem da tempestade tropical, no entanto será de forma menos significativa", acrescenta o IPMA



Para as ilhas do grupo central - Faial, Pico, Terceira, Graciosa e São Jorge - está previsto vento forte do quadrante sul com rajadas até 80 quilómetros por hora e períodos de chuva forte, enquanto no grupo oriental - São Miguel e Santa Maria - é expectável vento do quadrante sul moderado a fresco com rajadas até 50 quilómetros por hora e períodos de chuva forte.