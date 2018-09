Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furacão Helene mantém trajetória de aproximação aos Açores

De acordo com o IPMA, o ciclone está a deslocar-se a 19 quilómetros por hora.

07:21

O furação Helene, que estava na noite de terça-feira a 2.435 quilómetros a sul-sudoeste dos Açores, mantém a trajetória de aproximação ao arquipélago, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o IPMA, o ciclone está a deslocar-se a 19 quilómetros por hora e existe a "possibilidade de o arquipélago dos Açores sofrer a influência deste ciclone a partir de sábado".



O ciclone estava às 21h00 de terça-feira (mais uma hora em Lisboa) classificado como furacão de categoria 2, com vento médio de 165 quilómetros por hora, mas deve perder intensidade.



"É expectável que a sua intensidade diminua devido ao seu deslocamento para águas mais frias e, nas próximas 36 horas, se torne tempestade tropical", informa o IPMA.