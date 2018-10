Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furacão Leslie obriga a cancelar Revenge Of The 90's

Evento foi adiado uma semana devido à forte tempestade que se aproxima da capital lisboeta.

19:57

O espetáculo Revenge Of The 90's, marcado para a noite deste sábado, na FIL, em Lisboa, foi adiado devido à passagem do Furacão Leslie na capital.



A tempestade, que já se começou a sentir por volta das 19h, está a deixar 13 distritos em alerta vermelho devido aos fortes ventos e chuvas que se vão fazer sentir no Continente.



A festa que celebra a música e o imaginário dos anos 90 foi adiada para o próximo dia 20 de outubro, no próximo sábado, às 22h00.