Trabalhadores com ordenado de 925 euros por mês perdem logo 241 euros quando passarem à reforma.

Quem entrou no mercado de trabalho nacional em 2016 tem uma certeza quando se reformar: perderá logo 26% do seu último salário. Segundo um relatório da OCDE, esta segunda-feira publicado, que analisa a eficiência dos sistemas de pensões em 41 países, no regime português a taxa de substituição ...