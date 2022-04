O Gabinete de Administração de Bens (GAB) tem sob sua gestão cerca de 2400 bens, avaliados em 79,5 milhões de euros. De entre os bens apreendidos ou perdidos a favor do Estado, estão 1362 veículos, 467 imóveis, 57 embarcações e 282 ativos financeiros.



O relatório do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) revela que em 2021 foram arrestados a favor do Estado 836 bens, num total de 23,5 milhões de euros: 496 veículos, 45 embarcações, 68 imóveis, 110 ativos financeiros e 117 bens de outra natureza.









