Os estudantes do movimento ‘Fim ao Fóssil: Ocupa!’ tomaram, esta quarta-feira, até meio da tarde, o gabinete do diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Miguel Tamen.“Não podemos continuar a deixar que a sociedade, incluindo esta instituição, se desresponsabilize daquela que é a tarefa de todos: travar as alterações climáticas”, avançou fonte do movimento.