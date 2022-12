Gabinetes de atendimento e salas de espera alagadas no centro de saúde da Amora devido às chuvas

A Unidade de Saúde Familiar da Amora, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, está esta terça-feira com gabinetes e salas de espera alagadas devido às fortes chuvas que caíram na zona nas últimas horas.

A Lusa constatou no local que em várias zonas da unidade de saúde a contenção da água que entra pelo teto é feita com caixotes do lixo, além de cartão espalhado pelo chão para evitar que os utentes escorreguem.

A unidade, que se situa no piso intermédio do edifício, tem também gabinetes de enfermagem que estão atualmente inutilizados devido à entrada de água.

O atendimento aos utentes na Unidade de Saúde Familiar da Amora continua a ser feito, embora com constrangimentos resultantes da situação.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil apelou esta terça-feira aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou na noite desta terça-feira 275 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal e deverá manter-se até quarta-feira.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.