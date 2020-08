Gaia assume preço dos transportes públicos de estudantes do Ensino Superior

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai assumir o custo dos passes de transporte dos alunos do Ensino Superior residentes no concelho, foi hoje anunciado pela autarquia, que estima que a medida chegue a cerca de 5.000 estudantes.

O custo dos passes passará a ser suportado pela câmara a partir de 01 de outubro e o processo de inscrição nos serviços municipais tem início a 07 de setembro.

Em causa o preço dos passes de transportes públicos para os alunos residentes no concelho da margem sul do rio Douro que frequentem estabelecimentos de Ensino Superior público e privado da Área Metropolitana do Porto (AMP).

De acordo com esclarecimentos solicitados pela agência Lusa, a Câmara de Gaia estima que esta medida beneficie cerca de 5.000 estudantes, o que poderá representar um investimento mensal de 120 mil euros.

"É uma forma de apoio para um trajeto que é, muitas vezes, penoso, com as propinas, com o transporte, com os livros científicos, que são caros (...). Os estudantes do Ensino Superior servem, ao mesmo tempo, o propósito de valorizar o transporte público e de, com isso, darmos um contributo ambiental. O transporte público é, provavelmente, o instrumento mais poderoso que nós temos para combater as alterações climáticas e promover a descarbonização", afirmou o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca explicou que decidiu avançar com esta medida por a entender como abrangente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade.

"E nesta altura, em que sentimos que as famílias não vivem uma situação de facilidade económico-financeira, é um contributo que o município dá, para que o ano letivo dos nossos estudantes corra bem", acrescentou.

A autarquia recorda, ainda, que em 2019, foi criado o passe único universal para a AMP, com um valor de 30 euros (passe municipal e intermunicipal com 03 zonas) e de 40 euros (passe metropolitano) e que, em junho de 2020, foi criado o "passe família" para agregados familiares, a partir do terceiro passe, inclusive.