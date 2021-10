Gaia encerra Pavilhão das Pedras sábado e concentra vacinação contra a Covid-19 em Grijó

O centro de vacinação instalado no Pavilhão das Pedras, no centro de Vila Nova de Gaia, vai encerrar no sábado, passando as inoculações a ser feitas no de Grijó, anunciou esta segunda-feira o presidente da câmara.

"Deixará [centro de vacinação] de ser usado para a administração de vacinas a partir de sábado, concentrando a sua atividade no centro de Grijó", disse Eduardo Vítor Rodrigues, no final da primeira reunião do executivo municipal após as eleições de 26 de setembro.

O autarca referiu que existe um autocarro (`shuttle´) que transporta, gratuitamente, os utentes desde a Avenida da República até ao centro de vacinação de Grijó e que, agora, vai ser reforçado.

Além disso, acrescentou, Grijó tem parque de estacionamento e relativa fluidez de transporte.

Dizendo que a frequência dos centros de vacinação baixou "enormemente", Eduardo Vítor Rodrigues explicou que Grijó vai acumular os utentes do centro que agora encerra e sofrer um reforço de pessoal.

Com esta alteração, Grijó vai passar a vacinar cerca de 1400 pessoas por dia, ao invés das 600.

"O Pavilhão das Pedras teve utilização de emergência num momento de emergência", sublinhou, frisando que, agora, os clubes que lá desempenham a sua atividade desportiva têm de regressar e precisam do espaço.

