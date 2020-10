Gaia estuda como celebrar Natal e promete "controlo rigoroso" no dia 1 de novembro devido à Covid-19

A câmara de Vila Nova de Gaia revelou esta segunda-feira que está a ser preparado um plano que visa permitir que as pessoas se desloquem aos cemitérios a 01 de novembro, mas garantiu que o controlo será "rigoroso".

"Com Polícia Municipal, GNR e PSP, com um controlo rigoroso -- e dizendo isto sob pena de amanhã ou depois existir uma diretiva nacional que implemente e obrigue o contrário, o que respeitamos -- posso avançar que a câmara e as juntas de freguesia estão a preparar um plano para o dia 01 de novembro", disse o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, na reunião camarária que decorreu esta tarde.

A 01 de novembro celebra-se o Dia de Todos os Santos, que está habitualmente associado a romagens aos cemitérios. Este ano, este feriado coincide com um domingo.

Os cemitérios de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, são geridos pelas juntas de freguesia, autarquias locais que, segundo Eduardo Vítor Rodrigues, têm uma reunião programada para segunda-feira para "ultimar os pormenores de um plano" que visa permitir as visitas aos hospitais, mas numa "lógica de disciplina" devido aos constrangimentos da pandemia do novo coronavírus.

O plano deverá incluir contagem de pessoas à entrada, estando pré-definidos limites de lotação de acordo com a área dos cemitérios.

À partida os cemitérios estarão abertos entre as 07:30 e as 19:30 e cada pessoa ou família terá 45 minutos para poder permanecer no seu interior.

"Também articulamos com Paróquias para que as cerimónias sejam feitas exclusivamente em contexto de igreja, ou seja sem procissão do Dia dos Fiéis. Isto para evitar esperas pela procissão, ajuntamentos", disse Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca também contou, já à margem da reunião, que a celebração do Natal também está já a ser pensada, mas foi perentório ao garantir que não abdicará das tradicionais iluminações.

"Iluminações haverá e de preferência mais e mais bonitas. A Praça Natal [recinto com atividades e comércio no centro da cidade], não podemos fazer. Mas temos de encontrar soluções de animação em polos nas freguesias e atividades localizadas e pontuais nas escolas. Podemos não trazer as pessoas ao centro, mas levamos o Natal até elas. O plano que estamos a estudar garante que existirão momentos de celebração natalícia, mas sem confusão", disse o autarca.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.094 em Portugal.

O concelho de Vila Nova de Gaia, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS), regista 2.589 casos de infeção.

A reunião de câmara de hoje também ficou marcada pela revelação de que o vice-presidente desta autarquia, Patrocínio Azevedo, testou positivo ao novo coronavírus, tendo realizado teste após regresso de férias e que está a cumprir isolamento profilático em casa.