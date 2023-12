A Câmara de Vila Nova de Gaia comprou 18 600 baralhos de cartas para oferecer às 17 290 crianças/alunos do Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do ensino básico, da rede privada e pública do município. Acresce a oferta de um baralho a 842 salas/turmas de crianças/alunos. Cada baralho tem um custo unitário de 1,45 euros (mais IVA).









