Gaia procura médicos e enfermeiros voluntários para dar apoio à vacinação contra a Covid-19

A Câmara de Vila Nova de Gaia procura médicos, enfermeiros e administrativos da área da saúde, que possam, de forma voluntária, dar apoio à vacinação contra a Covid-19.

"No contexto da disponibilidade total do município de Vila Nova de Gaia para apoiar o processo de vacinação contra a Covid-19, cedendo o Pavilhão das Pedras/Pavilhão Nelson Cardoso para a operação, e respondendo a um desejo dos profissionais de saúde, foi criada uma plataforma de inscrição de voluntários que, em espírito de solidariedade, pretendam integrar as equipas de vacinação, na expectativa de que todos possamos contribuir para que a pandemia possa ser vencida o mais cedo possível", indica a autarquia em comunicado divulgado esta sexta-feira.





Os interessados poderão inscrever-se até dia 14 de fevereiro em https://www.cm-gaia.pt/pt/noticias/voluntarios-para-apoio-a-vacinacao-covid-19