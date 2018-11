Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Galinha 'Balbina' entregue no Ministério do Ambiente

Ambientalistas promovem reciclagem doméstica.

06:00

A Balbina foi entregue esta sexta-feira pela ZERO no Ministério do Ambiente, mas ficou por pouco tempo: foi entregue ao cuidado da Quinta Pedagógica dos Olivais.



"Quase 40 % do lixo são restos, importa usar mecanismos de reciclagem, como as galinhas, de forma a tratar em casa dos próprios resíduos", afirmou Rui Berkemeier, da ZERO.