Ganha prémio de 79 milhões no Euromilhões com aposta de cinco euros

Novo euromilionário do País registou aposta em café do Cernache do Bonjardim, na Sertã.

Por Alexandre Salgueiro | 01:30

Um apostador investiu cinco euros numa aposta do Euromilhões e ganhou 79 milhões de euros - 63,2 milhões limpos depois do pagamento do imposto. A aposta foi registada no snack-bar 120, em Cernache do Bonjardim, na Sertã.



"Pensei que era brincadeira, um amigo a pregar uma partida. Quando tomei consciência de que era verdade fiquei nervoso e contei de imediato aos meus pais", descreveu esta quarta-feira ao CM Décio Ramos, de 29 anos, dono do bar.



A reação inicial de José e Maria Helena Ramos foi semelhante à do filho: "Achámos que estava a gozar. Mas depois vimos que ficou muito agitado e percebemos que era verdade", conta o pai, adiantando que "na última noite ninguém dormiu lá em casa".



A identidade do apostador ainda é desconhecida, mas quer a família proprietária do 120, quer os clientes que ao longo do dia foram passando pelo estabelecimento esperam que seja alguém de Cernache do Bonjardim. "Tanto dinheiro também é uma responsabilidade. Depois de ajudar família e amigos pode fazer muito pela vila se assim o entender. Mas seja quem for, só lhe desejo saúde e uma longa vida para o gastar", diz Décio.



Sílvia Santos, do departamento de Comunicação da Santa Casa da Misericórdia, aconselha "recato e discrição" ao novo euromilionário.



DEPOIMENTOS

"Esperança que fosse eu", Armando Martins de 55 anos

"Quando soube que tinha saído aqui ainda tive esperança que fosse eu o premiado, mas não tive sorte. Fico feliz por ter saído na vila."



"Mandava pintar a igreja", Rene Flora de 69 anos

"Também registei o meu talão aqui. Mas ainda não foi desta. Com este dinheiro ajudava família, amigos, mandava pintar a igreja e auxiliava o lar."



"Fiquei feliz pela terra", Zulmira Louro de 50 anos

Não costumo jogar, mas fiquei feliz pela terra e pelas pessoas de cá. Fazia muita coisa com o dinheiro; ajudava os meus filhos, os amigos e a vila."