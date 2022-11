Garcia da Orta garante reforço da equipa das urgências em dezembro

A administração do hospital Garcia da Orta e os chefes de equipa do serviço de Urgência Geral (SUG), em Almada, estiveram reunidos, na manhã desta terça-feira, e decidiram que vai haver um reforço da equipa e que estão a ser tomadas medidas que possam garantir a operacionalidade da escala de serviço de dezembro.

A reunião realizada esta terça-feira surge depois destes profissionais terem apresentado a demissão por discordância com a escala de dezembro.

A administração do hospital assegura que a escala desse mês do SUG "ainda não havia sido validada", pelo que "ainda estão a ser tomadas medidas que possam garantir a operacionalidade da respetiva escala e consequente reforço da equipa".

orma a permitir que os doentes internados pelo SUG possam ser transferidos mais rapidamente para as enfermarias dos vários Serviços de especialidade".

O aumento das consultas do dia em todas as unidades funcionais e o reforço o horário de funcionamento dos centros de saúde aos sábados domingos e feriados, entre as 10h e as 17h, foram também acordados.A gestão de camas foi outro dos pontos abordados na reunião e, de acordo com o hospital, a situação vai ser revista de "fEm comunicado, o hospital Garcia da Orta referiu que dentro de uma semana, haverá nova reunião com os chefes de equipa do serviço de urgência com vista "à melhoria do funcionamento" da unidade e para acompanhar a "implementação de medidas propostas" pelos profissionais.