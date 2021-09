Os preços da energia, da eletricidade e do gás natural sobem a partir desta quinta-feira. A atualização foi determinada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para os mercados regulados mas, no caso do gás natural, é seguida pelos comercializadores do regime livre.O preço da eletricidade do mercado regulado - com 930 mil consumidores - sobe 3%, refletindo o agravamento das cotações no mercado grossista.