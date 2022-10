O litro de gasóleo deverá descer dois cêntimos e o da gasolina 1,5 cêntimos na próxima semana, segundo o ‘Eco’.O jornal adianta que o gasóleo deverá custar, em média, 1,933 euros por litro, e a gasolina simples 95 passará a custar 1,820 euros.Os preços ainda poderão ser ajustados, tendo em conta o fecho das cotações do Brent de ontem e o comportamento do mercado cambial, e também por os preços finais dos combustíveis serem a média dos valores praticados por todas as gasolineiras.