Gasóleo fica mais barato um cêntimo

O preço do gasóleo deverá baixar na próxima semana, naquela que será a primeira redução deste combustível desde maio de 2020. De acordo com estimativas avançadas pelo ‘Negócios’, o preço do litro do gasóleo simples deverá cair um cêntimo na segunda-feira, passando a custar 1,288 euros.



Quanto à gasolina simples 95, o preço médio por litro deverá continuar nos 1,395 euros. Será a oitava semana seguida sem mexidas.

