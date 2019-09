Na próxima semana, o preço do gasóleo simples nos postos de abastecimento em Portugal deverá subir 1,5 cêntimos para 1,357 euros por litro, o que representa o maior aumento desde fevereiro.Já a gasolina fará uma trajetória inversa: o litro da gasolina simples de 95 octanas deverá descer 0,5 cêntimos para um preço médio de 1,475 euros por litro.Esta evolução tem por base a cotação dos derivados do petróleo e do euro nesta semana.