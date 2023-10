Os preços dos combustíveis voltam a subir na próxima segunda-feira, após duas semanas de desagravamento. O gasóleo deverá registar um acréscimo de 2 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar 2,5 cêntimos, segundo fontes do setor.A valorização do petróleo nos mercados internacionais nas duas últimas semanas, em consequência do escalar do conflito no Médio Oriente, é apontada como a principal razão para um novo ajustamento nos preços.