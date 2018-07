Gasolina vai registar maior aumento de preço desde julho de 2014

Valor deverá superar os 1,60 euros por litro a partir de segunda-feira.

12:16

Se tem um automóvel a gasolina será aconselhável abastecer o depósito este fim de semana, sendo que para quem tem carro a diesel também se pode justificar uma viagem antecipada ao posto de abastecimento de combustível.

É que depois de variações pouco significativas nas últimas semanas, os preços dos combustíveis vão sofrer aumentos consideráveis na segunda-feira em Portugal, uma vez que nos mercados a gasolina e o gasóleo também valorizaram de forma considerável.

A tonelada métrica da gasolina valorizou perto de 5% esta semana, tendo em conta os preços médios das últimas quatro sessões, face ao mesmo período da semana passada. Já o gasóleo registou uma subida mais ténue, mas ainda assim acima de 3%.

Os cálculos do Jornal de Negócios apontam para subidas acima de 2 cêntimos no preço da gasolina simples e fonte do setor adianta que o aumento pode chegar aos três cêntimos. A confirmar-se esta subida, será o maior aumento de preços semanal desde o início de novembro.

Na segunda-feira o preço médio da gasolina estava nos 1,572 euros por litro, pelo que a confirmar-se esta subida de três cêntimos o combustível atingirá o valor mais elevado desde julho de 2014, quando também se situou acima dos 1,60 euros. No final de maio deste ano o preço médio da gasolina também atingiu 1,60 euros por litro, depois de ter culminado uma série de 10 semanas sempre a subir.

No caso do gasóleo, o aumento na próxima segunda-feira deverá ser de 1,5 cêntimos por litro, o que colocará esta combustível acima de 1,36 euros.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do setor revelou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.