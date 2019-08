Gastroenterites e sinais de desidratação entopem urgências dos hospitais

O entupimento das urgências dos hospitais um pouco por todo o País durante o verão é uma situação recorrente. As gastroenterites, infeções urinárias ou respiratórias e os sinais de desidratação estão entre as queixas mais comuns dos doentes nesta altura do ano, explica o gastrenterologista Armando Peixoto, do Hospital S. João, no Porto."Do ponto de vista infeccioso a preocupação nesta altura do ano são as gastroenterites", sendo as crianças e os idosos a maior preocupação.As gastroenterites são uma inflamação do tubo digestivo, causadas pela ingestão de alimentos ou água infetada. Por isso, o médico alerta para a necessidade de se evitar comportamentos de risco, nomeadamente comer alimentos "que não sejam bem cozinhados ou que não estejam conservados de forma adequada".No caso das crianças, deve-se assegurar que "não bebem águas paradas, pois são mais suscetíveis à proliferação de agentes infecciosos". Os sintomas mais comuns são o início de forma súbita de vómitos, náuseas, diarreia, dor abdominal e falta de hidratação. E caso persistam "além dos três dias", Armando Peixoto aconselha a ida à urgência, para "uma avaliação médica".Entre as infeções, as que mais atacam nesta altura do ano são as do trato urinário, também associadas a um menor consumo de água, e as infeções respiratórias, sobretudo as gripes."A gripe é causada por um vírus, com maior presença nos meses de inverno: isto tem que ver com a maior aglomeração de pessoas. Nos meses quentes, as pessoas tendem a estar menos juntas, tornando a capacidade de transmissão menor, e o vírus só sobrevive se se conseguir transmitir", explica o clínico.É comum dirigirem-se às urgências pessoas com sinais de desidratação: dores de cabeça, cansaço extremo e sem razão aparente, tonturas e lábios e olhos bastante secos, entre outros.O tratamento das gastroenterites passa essencialmente pela ingestão de líquidos de forma a garantir que as pessoas se mantêm hidratadas. De forma geral, os doentes não precisam de medicação para curar uma gastroenterite.As pessoas que estejam com uma gastroenterite, além dos cuidados para se manterem hidratadas, devem privilegiar o descanso. Nesta altura do ano é comum as pessoas sentirem-se mais fracas e com sensação de cansaço extremo.Armando Peixoto – Uma gripe ocorre em qualquer altura do ano. É mais expectável nos meses frios pois é quando tem mais "oportunidade" de proliferar. Tem que ver com a maior aglomeração de pessoas nos meses frios: nos quentes, as pessoas tendem a estar menos juntas.– Beber muita água ao longo do dia é essencial, mesmo que não manifestem vontade. É importante que recuperem o que vão perdendo ao longo do dia através da transpiração.