Uma gata desaparecida em Algés há dois anos foi encontrada no Linhó, relata a página de Facebook ‘Gatinhos de Algés’.

Aquando do desaparecimento do animal a família distribuiu "folhetos por todo o lado", lê-se na publicação que dá conta do aparecimento da gata.

A gata foi identificada "por uma cuidadora no Linhó" graças ao chip. "Ponham chip nos animais. Azares acontecem e o chip ajuda no regresso", escreve a página.