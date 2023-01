Gata que foi queimada no forno em Braga já tem nova família

Ariel, gata que foi brutalmente queimada no forno em novembro, teve alta este sábado e já tem uma nova família, avança o site Pet in Town. A gata tinha quatro meses quando apareceu numa clínica veterinária em Barcelos, no distrito de Braga, com metade do corpo queimado.

A antiga família adotiva contou que foi a filha de três anos que tinha colocado o animal no forno acidentalmente. Pelo prognóstico de saúde muito grave, os donos pretendiam abater o animal.





Pelo que foi explicado, a gata ficou em agonia durante uma semana até ser levada ao veterinário.

Desconfiados com a história contada pelos donos, a associação SOS Bigodes, sediada também em Barcelos, decidiu ficar com a gata e apresentar queixa legal.

A nova dona de Ariel é a auxiliar veterinária que recebeu o telefonema dos antigos donos aquando da situação. "A menina que tinha atendido o telefonema esteve sempre preocupada com a gata", refere Cristina Dias, presidente da SOS Bigodes.

As perspetivas de recuperação de Ariel eram reduzidas, mas esta foi submetida a um tratamento inovador, com recurso à pele do peixe tilápia.

A gata continua a fazer o tratamento, pelo que está condicionada agora a não poder conviver com outros animais. Terá também que ir à clinica de quatro em quatro dias.

A presidente da SOS Bigodes salientou que está muito feliz com a evolução de Ariel e que sabe que esta também o será perto da nova dona.



Continua agora a preocupação em fazer justiça ao caso de maus-tratos. Cristina Dias reforçou que não vai desistir enquanto os culpados pelo que aconteceu a Ariel não forem julgados pelo crime.