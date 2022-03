Gata resgatado de poço onde estava há uma semana em Famalicão

O Centro de Recolha Animal de Famalicão resgatou, este sábado à tarde, uma gata que se encontrava no fundo de um poço, com 14 metros de profundidade – quatro dos quais de água, na freguesia de Louro, em Famalicão.



Segundo a associação, numa publicação sua página no Facebook, o animal terá estado uma semana sem comer e só terá sobrevivido porque bebia água do poço.





O resgate foi complicado e durou cerca de duas horas. "Ao fim de duas horas e um resgate muito complicado devido à profundidade do poço e para que a gatinha não se assustasse, porque poderia cair à água, conseguimos resgatá-la em segurança e levá-la para o centro de recolha animal para receber os devidos cuidados, já que passou por um grande sofrimento", pode ler-se na publicação.Ainda segundo o Centro de Recolha, a gata encontra-se a recuperar do "enorme susto e a sua tutora está muito feliz por ter recuperado a sua menina que já julgava nunca mais a ver".