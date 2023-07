Gata salva ‘à boleia’ do Montijo até Oeiras

Uma gata recém-nascida foi salva da morte quando andava perdida junto às portagens da Ponte Vasco da Gama, Montijo, no dia 7 deste mês, pelas 19h15.“Eu ia a passar e já havia bombeiros parados, porque alguém os chamou quando viu a gata. Mandaram-me parar e ela entrou para debaixo do carro na zona do pára-choques”, conta aoIsabel Ferreira, consultora de 43 anos, residente em Linda-a-Velha, Oeiras.“Vim sempre a 40/60 quilómetros/hora e quando cheguei a casa conseguimos a muito custo retirá-la. Estava assustada e ficou um dia inteiro isolada num quarto”. No dia seguinte, foi ao veterinário e ficou a saber-se que era uma gata. “Já está ótima e vai para o colo de toda a gente”.