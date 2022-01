Gato preso há três dias no cimo de uma árvore é salvo pelos Bombeiros de Salto, em Montalegre

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Salto, resgatou, esta quinta-feira, um gato que estava preso há três dias no cimo de uma árvore de grande porte.Com ajuda dos bombeiros, que colocaram uma escada junto à àrvore, o gato acabou por descer sozinho e o momento ficou registado em fotografias."Para nós todas as vidas contam. Está no imaginário de todos os que sonham ser Bombeiros, na nossa história e atestam os nossos valores humanitários", escreveu a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Salto na página de facebook.Depois do resgate o animal foi entregue ao dono.