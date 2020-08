Após cerca de mês e meio de recuperação no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, um gavião (búteo vespeiro) que tinha sido atingido a tiro de caçadeira foi devolvido à natureza.A ave de rapina chegou ao RIAS no início de julho com lesões causadas por três chumbos.O abate a tiro desta espécie é um ato criminoso e punível por lei.