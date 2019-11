Gémeas que viviam em garagem já estão na escola

As gémeas de 10 anos que em agosto foram retiradas aos pais e que nunca tinham ido à escola, já estão na frequentar a primeira classe. As menores estão numa casa de acolhimento temporário. Os pais - Mariana Santos e João Moura - foram esta quinta-feira ouvidos por um juiz do Tribunal de Famílias e Menores da Amadora, no âmbito do processo de promoção e proteção.Entretanto, a mãe de Mariana, avó das gémeas, que vive no Brasil, já veio ao processo manifestar interesse em ficar com as netas. Garante que não sabia que a filha e as netas viviam em condições tão precárias. Há quatros anos que a família vive numa garagem sem condições, na Amadora, com lixo, baratas, pulgas e ausência de água quente.Os pais garantiram ao juiz que estão a tentar recuperar a garagem, na qual viviam com as filhas, porque ainda não conseguiram arranjar uma casa. Mariana está desempregada há vários anos e João tem trabalhos pontuais como mecânico. A decisão do Tribunal da Amadora deverá ser tomada dentro de dois meses.