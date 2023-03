Pode dizer-se que é um milagre da vida. Adiah e Adrial Nadarajah nasceram às 22 semanas com menos de 400 gramas, no Canadá, e a probabilidade de sobreviverem era de 0%. Contrariaram as probabilidades e hoje têm um ano. São, oficialmente, os gémeos mais prematuros do Mundo e estão no livro de recordes do Guinness.









