Gémeos prematuros nascem infetados com Covid-19 em Viana do Castelo

Dois bebés gémeos nasceram com Covid-19 no Hospital de Viana do Castelo, há uma semana. Os dois meninos, que nasceram prematuramente às 34 semanas devido a complicações na placenta da mãe, encontram-se estáveis e estão internados na área neonatal daquela unidade hospitalar.Segundo o que oconseguiu apurar, as primeiras conclusões apontam para a infeção via intrauterina, caso muito raro no mundo uma vez que são poucos os registos dos bebés que nascem infetados com coronavírus mesmo quando a progenitora está positiva.A situação dos três mantém-se estável e o caso raro está a ser alvo de estudo.