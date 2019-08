Gene gay? Estudo diz que não existe mas que mistura de fatores genéticos e ambiente social podem afetar orientação sexual

Um estudo genético que analisou o ADN e experiências sexuais de quase um milhão de pessoas concluiu que não existe um "gene gay", mas que uma complexa mistura genética e de ambiente social podem influenciar a orientação sexual de um indivíduo.



A investigação afirma que existem milhares de variantes genéticas ligadas à homossexualidade, a maioria com efeitos muito pequenos.





Cinco marcadores genéticos foram "significativamente" associados à homossexualidade, segundo os cientistas, mas mesmo estes estão longe de ser indicativos das preferências sexuais de cada pessoa."Examinamos todo o genoma humano e descobrimos um conjunto - cinco para ser preciso - de locais que estão claramente associados ao fato de uma pessoa ter um comportamento sexual entre pessoas do mesmo sexo", disse Andrea Ganna, bióloga do Instituto de Medicina Molecular.O estudo foi realizado na Finlândia e indica ainda que os efeitos destes cinco marcadores são "muito pequeno" e, combinados, explicam "consideravelmente menos de 1% da variação no comportamento sexual do mesmo sexo".Ou seja, a investigação conclui que elementos como o meio ambiente, educação, personalidade e educação são muito mais significativos no que toca à orientação sexual do que qualquer gene, tal como acontece com os traços de personalidade ou comportamento, afirmam os investigadores.O estudo analisou os dados de mais de 470 mil pessoas que forneceram amostras de ADN e informações sobre estilo de vida para o Biobank do Reino Unido e para os testes genéticos dos EUA.