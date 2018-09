Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Genética cura doença hereditária que provoca cegueira em crianças

Descoberta ganhou, na terça-feira, a 12ª edição do prémio Champalimaud Visão.

Por Francisca Genésio | 09:00

A cura para a doença hereditária amaurose congénita de Leber, que provoca cegueira nas crianças, era, até há bem pouco tempo, quase impossível. Agora, tudo mudou com a primeira terapia genética que permite restaurar a visão das crianças com a doença.



A técnica de sete cientistas norte-americanos foi distinguida com o prémio Champalimaud Visão 2018, no valor de um milhão de euros, entregue na terça-feira em Lisboa. A investigação baseou-se na clonagem prévia de um gene, feita por Michael Redmond na década de 90, quando descobriu a causa da doença.



"Inicialmente percebi que o gene RPE65 é essencial para transformar a vitamina A na forma ativa das células fotorrecetoras da retina", explicou Redmond ao CM, que descobriu depois que "as mutações deste gene tornam as crianças funcionalmente cegas".



Foi este o ponto de partida para o desenvolvimento da terapia genética. Jean Bennett, Albert Maguire, Robin Ali, James Bainbridge, Samuel Jacobson, William Hauswirth e Michael Redmond desenvolveram formas de fornecer uma substituição deste gene.



"Estudámos a evolução genética de um vírus que tem a capacidade de transportar o gene para o olho", explicou Albert Maguire, cientista.



Vírus é injetado cirurgicamente

Depois de modificado geneticamente, o vírus é diretamente injetado na retina do olho, com recurso a cirurgia. Ao CM a investigadora Jean Bennett garantiu que "basta um só tratamento para restaurar a visão da criança".



"Este é um marco histórico"

Jean Bennett - Cientista no Instituto Nac. de Visão (EUA)

CM: Como se sente ao receber o prémio Champalimaud Visão?

Jean Bennett – Estou muito honrada com esta distinção, é a primeira vez que uma terapia genética consegue tratar uma doença hereditária. Este é um marco histórico.

– Qual a importância de utilizar um vírus nesta técnica? Não é perigoso?

– Nesta doença, especificamente, há um gene que não funciona e é necessário na visão. O objetivo é substituí-lo, com recurso a uma cópia do gene ‘bom’, inserindo-o nas células doentes. O vírus é geneticamente alterado e permite transportar o ADN para que as células pigmentares da retina produzam RPE65 funcional, de forma a que a célula volte a ter a função normal, de ver.