A associação Planeta Alecrim surgiu da iniciativa de um grupo de pessoas que se deslocou à Beirã e a Marvão, há cerca de 8 ou 10 anos, para desenvolver atividades que lhe permitisse gerar dinâmicas de apoio ao desenvolvimento do meio rural, em particular da zona da serra de São Mamede, e usufruir e experimentar um modelo próprio de vida no meio rural baseado em preocupações e valores comuns como o desenvolvimento comunitário, a sustentabilidade, a criatividade e a inovação.









