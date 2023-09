A primeira rádio portuguesa para menores nasceu no Bombarral para proporcionar aos pequenos petizes uma rádio à sua medida, com conteúdos, música, linguagem e informação adaptados à idade e onde eles possam ter voz.



Emite online sem parar e durante três horas, de segunda a sexta-feira, conciliando com os horários escolares, as emissões são em direto e asseguradas por três dezenas de crianças e adolescentes, dos 7 aos 17 anos.









