Gerês Rock Fest espera mais de cinco mil festivaleiros

Segunda edição do festival de música pretende duplicar número de participantes.

Por Liliana Rodrigues | 09:31

Apitoresca vila de Terras de Bouro volta a preparar-se para receber mais um festival de música. A segunda edição do Gerês Rock Fest chega a 27 de julho e a organização espera que, durante os dois dias de concertos, passem pelo recinto entre cinco a sete mil festivaleiros.



"Esperamos, pelo menos, duplicar o número de participantes do ano passado, que foram 2500, até porque a venda antecipada de bilhetes está a correr significativamente melhor", explica ao CM Adriano Pereira, da organização.



Os Moonspell, no dia 22, e Linda Martini, a 28, são os cabeças de cartaz do festival, que tem bilhetes a 15 euros para um dia e um passe geral a 25 euros. "Os preços dos bilhetes também baixaram, em relação a 2017, embora as bandas que vamos receber tenham nomes mais sonantes no panorama musical", atenta Adriano Pereira.



O festival oferece cinco dias de campismo gratuito, numa das portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, e tem preparadas várias atividades que permitem aos participantes passar uma semana de férias no Gerês, em versão ‘low cost’.



"O campismo é gratuito, junto ao Museu da Geira, e permite um contacto interessante com a natureza. Também temos protocolos com empresas de atividades radicais , que vão disponibilizar atividades diversas aos participantes, como trilhos pedestres guiados para descobrir locais icónicos da região, mas também praticar escalada, rapel e paintball", aponta Adriano Pereira.



"O preço é irrisório e será apenas para pagar os seguros dos participantes. As caminhadas vão custar um euro", remata.