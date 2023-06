Gesto do Papa para com vítimas de abusos conhecido "dentro de dias" garante bispo Américo Aguiar

Os casos de abusos sexual no seio da Igreja Católica vão ser tema a pairar sobre a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, sendo esperado um gesto do Papa para com as vítimas portuguesas.

O bispo Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, está certo de que esse gesto acontecerá, embora ainda não seja conhecido, sendo por muitos esperada a realização de um encontro pessoal de Francisco com alguns dos abusados por membros do clero nas últimas décadas.

"O Papa, tal como aconteceu noutras deslocações e noutros contextos, estou certo que também vai ter um gesto, uma decisão, um encontro, outra coisa qualquer no que diz respeito à temática dos abusos, certamente", disse Américo Aguiar em entrevista à agência Lusa, não adiantando mais pormenores.