Ginástica ajuda profissionais de saúde a relaxar no Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Cuidar de mim para cuidar de ti” é o projeto do serviço de saúde ocupacional do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, que visa proporcionar momentos de descompressão aos profissionais que prestam serviço na unidade hospitalar. Médicos, enfermeiros e assistentes operacionais têm sido sujeitos a um grande esforço na sequência do combate à pandemia Covid-19, pelo que, desde esta quarta-feira, Dia Mundial da Saúde, já podem participar em sessões de ginástica promovida por fisioterapeutas.



Os exercícios decorrem em vários pisos do hospital, durante os próximos dois meses. Entretanto, continuam internados no Hospital de São Teotónio oito doentes com Covid-19, sendo que quatro recuperam na Unidade de Cuidados Intensivos.