Uma festa, numa casa, com perto de 30 pessoas, foi terminada pela GNR no sábado à noite. Ajuntamento superava o limite de pessoas (máximo de 5) das normas de combate à Covid-19. Segundo a GNR, o evento decorreu no Monte da Caparica, em Almada.Foi feita uma denúncia “que dava conta de uma festa no interior de uma habitação” e “os militares deslocaram-se ao local, onde confirmaram a existência do evento, tendo desmobilizado os participantes sem que tivessem oferecido qualquer resistência”, explica a GNR.