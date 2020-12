GNR alerta para condicionamentos em estradas de Vila Real devido à neve

A GNR alertou para condicionamentos à circulação em estradas do distrito de Vila Real devido à queda de neve, onde o Itinerário Principal 4 (IP4) está cortado e a Autoestrada 4 (A4) condicionada, na serra do Marão.

O Comando Territorial de Vila Real informou pelas 12:30 que devido às condições meteorológicas adversas, nomeadamente a queda de neve, estavam cortados à circulação rodoviária o IP4, a partir do nó da Campeã (concelho de Vila Real), as estradas nacionais 101(Mesão Frio -- Amarante) e 312 (Carreira de Lebre -- Ribeira de Pena), a Estrada Regional 311 (Boticas -- Montalegre) e a Estrada Municipal 520 (Carvalhelhos -- Alturas de Barroso).

Com circulação condicionada estava a Autoestrada 4 (A4), saída do Túnel do Marão (Vila Real) e as estradas nacionais 304 (Campeã -- Alto do Bolão) e 206 (serra da Padrela).

Nas estradas estão os limpa-neves a proceder à limpeza das vias e ao espalhamento de sal.

A Guarda adverte quem tenciona deslocar-se para as regiões de maior altitude que se informe primeiro sobre as condições das vias rodoviárias.

O mau tempo que se vai fazer sentir no continente pelo menos até sábado surge na sequência da passagem em Portugal continental da depressão Dora, que trouxe vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura.