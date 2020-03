GNR assegura quarentena em Ovar mas PSP está de prevenção

Vai competir à GNR assegurar a quarentena geografica no concelho de Ovar, decretada por causa do escalamento do surto de coronavirus, mas a PSP também foi posta de prevenção.

O CM sabe que o ministério da administração interna ordenou à direção nacional da PSP que empenhasse a unidade especial de polícia. Por isso, já ao final da tarde desta terça feira, várias dezenas de agentes do corpo de intervenção juntaram se no Porto, prontos para intervir em caso de necessidade.

A ideia é montar brigadas de fiscalizacao de pessoas e mercadorias em vários pontos estratégicos do concelho, das quais também farão parte profissionais de saúde.