GNR bloqueia acessos a Castro Daire para travar pandemia de coronavírus

Castro Daire é o concelho do distrito de Viseu com mais casos positivos do novo coronavírus: 81. E, por isso, a GNR efetuou este domingo vários checkpoints com o objetivo de verificar todas as entradas e saídas dos cidadãos. Tudo para tentar travar a propagação da Covid-19.



"Os militares estão a verificar a necessidade de deslocação dos cidadãos. E para isso são pedidos os documentos comprovativos que atestem essas razões", explicou fonte da GNR de Viseu. Recorde-se que a Direção-Geral da Saúde havia admitido impor uma cerca sanitária que não se concretizou.